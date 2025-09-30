La nuova stagione di Ballando con le stelle è appena iniziata e già si ritrova al centro di una polemica inaspettata. Questa volta, a puntare il dito contro il programma di Milly Carlucci non è una figura del mondo dello spettacolo, ma una senatrice della Repubblica. Susanna Donatella Campione, esponente di Fratelli d’Italia e membro della commissione bicamerale contro la violenza sulle donne, ha rilasciato un comunicato ufficiale per condannare apertamente il comportamento di alcuni giudici della trasmissione. Secondo la senatrice, le parole rivolte a Marcella Bella dopo la sua esibizione sarebbero state offensive e addirittura sessiste. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Non si starà esagerando un po'? Una politica di destra contro Ballando con le stelle: ecco perché