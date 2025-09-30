Non richiamare assolutamente questi numeri | ti azzerano il conto in un attimo
Ci sono numeri che non devono assolutamente essere richiamati perché svuotano il conto. Si tratta di truffe, vediamo come riconoscerle. Dobbiamo evitare di cadere in una truffa telefonica spinti dalla curiosità di capire chi chiama. Potremmo perdere molti soldi e di sicuro questo non è auspicabile. È importante, dunque, conoscere i numeri che rappresentano una trappola. Abbiamo imparato a difenderci dai tentativi di phishing e smishing. Messaggi contenenti link fraudolenti e inviti a compilare form con dati sensibili. Sappiamo che banche, Poste Italiane, Agenzia delle Entrate non chiederanno mai informazioni personali come PIN e password o accessi all'Home Banking tramite e-mail o sms e nemmeno chiamando al cellulare.
