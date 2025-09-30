Non potevo comprarla l’ho affittata a Torino il lusso è a tempo | fino a 400 euro al giorno per una borsa griffata

Torinotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per vedere i loghi di Gucci, Chanel o Louis Vuitton un tempo si doveva entrare in quelle lussuose boutique nei centri cittadini e avere con sé un portafoglio molto gonfio, se si voleva procedere a qualche acquisto. Ma da un po' di tempo a questa parte, passeggiando per le vie di Torino capita. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: potevo - comprarla

Cerca Video su questo argomento: Potevo Comprarla L8217ho Affittata