Non potevo comprarla l’ho affittata a Torino il lusso è a tempo | fino a 400 euro al giorno per una borsa griffata
Per vedere i loghi di Gucci, Chanel o Louis Vuitton un tempo si doveva entrare in quelle lussuose boutique nei centri cittadini e avere con sé un portafoglio molto gonfio, se si voleva procedere a qualche acquisto. Ma da un po' di tempo a questa parte, passeggiando per le vie di Torino capita. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
