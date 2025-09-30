Non è un parto come gli altri | a Imola la piccola Eleonora sorprende tutti
Un piccolo miracolo ha avuto luogo nella notte del 9 settembre, poco dopo la mezzanotte, nel Reparto di Ostetricia dell’Ausl di Imola: la nascita della piccola Eleonora, venuta alla luce da parto podalico spontaneo.Si tratta di un evento raro, che ha richiesto competenze specifiche e una gestione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
