Non ci possiamo credere Grande Fratello il microfono aperto in confessionale ed è choc

Il Grande Fratello 2025 ha aperto i battenti lunedì 29 settembre con la guida di Simona Ventura. Il debutto della nuova edizione ha portato a Canale 5 2.813.000 spettatori con il 20,4% di share, confermando l'attenzione del pubblico per uno dei reality più longevi della televisione italiana. Un avvio in linea con le aspettative, anche se non privo di intoppi: a poche ore dall'inizio della diretta, infatti, la regia è incappata in una clamorosa gaffe che non è passata inosservata. La protagonista, suo malgrado, è stata Donatella Mercoledisanto, una delle nuove concorrenti. Entrata in confessionale, ha trovato ad accoglierla la voce di un autore che, convinto di essere "coperto", ha pronunciato ad alta voce: "Ciao Donatella, benvenuta".