Non c’è sovrapposizione tra chi dirige scuole e chi gestisce uffici La Cassazione chiarisce i confini il dirigente scolastico non può essere equiparato al dirigente amministrativo pubblico
Una porta si apre e un confine si fa netto: tra le aule del potere scolastico e le stanze della burocrazia ministeriale, la Corte di Cassazione ridisegna il percorso per chi aspira a dirigere e amministrare il futuro della scuola.
