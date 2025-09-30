Non c’è sovrapposizione tra chi dirige scuole e chi gestisce uffici La Cassazione chiarisce i confini il dirigente scolastico non può essere equiparato al dirigente amministrativo pubblico

Orizzontescuola.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una porta si apre e un confine si fa netto: tra le aule del potere scolastico e le stanze della burocrazia ministeriale, la Corte di Cassazione ridisegna il percorso per chi aspira a dirigere e amministrare il futuro della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

