Nola | rapina un uomo Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Nola, 31enne arrestato dopo il furto di una bici elettrica: colpito il proprietario e resistenza alla Polizia. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di origini algerine, con precedenti di polizia, per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, un agente del Commissariato di Nola, libero dal servizio, nel transitare in via On. Franco Napolitano, ha notato un soggetto che, dopo aver asportato una bici elettrica, stava aggredendo fisicamente il proprietario nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Pertanto, anche grazie al tempestivo intervento di una volante del locale Commissariato, il 31enne è stato bloccato, non senza difficoltà. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it