Noi Flotilla di Hamas? Israele diffama come fa da anni Siamo a 150 miglia da Gaza | da ora in poi siamo a rischio e l’allerta è massima | Intervista a Thiago Avila l’attivista sulla Global Sumud

Dal nostro inviato a bordo della barca “Otaria” – Global Sumud Flotilla Mar Mediterraneo Thiago Avila era stato arrestato nel giugno scorso in acque internazionali, quindi espulso da Israele, con Greta Thunberg e l’europarlamentare palestinese Rima Hassan. Erano a bordo di Madleen, partita da Catania per raggiungere Gaza. Il 31 agosto il brasiliano Avila è ripartito da Barcellona con la Global Sumud Flotilla, è lui a nome del Comitato direttivo a presiedere le assemblee e i meeting online sulla sicurezza aperti a tutti i partecipanti sulle 42 barche della missione. L’abbiamo intervistato da Otaria mentre è su Alma, la piccola nave colpita in Tunisia da un drone incendiario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

