Nocera la nuova sede del Reparto Territoriale Carabinieri intitolata al Tenente Pittoni

Si è svolta, questa mattina, a Nocera Inferiore, la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Reparto Territoriale Carabinieri e di intitolazione al Tenente Marco Pittoni, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” caduto nel corso di una rapina a Pagani nel 2008. La nuova caserma è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it