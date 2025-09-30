Nocera la nuova sede del Reparto Territoriale Carabinieri intitolata al Tenente Pittoni

Salernotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta, questa mattina, a Nocera Inferiore, la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Reparto Territoriale Carabinieri e di intitolazione al Tenente Marco Pittoni, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” caduto nel corso di una rapina a Pagani nel 2008. La nuova caserma è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nocera - nuova

nocera nuova sede repartoSede dei Carabinieri Nocera intitolata a Tenente Pittoni - Un nome che non si dimentica, un sacrificio che ha colpito l'intera collettività: a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Reparto Te ... Come scrive ansa.it

La nuova caserma dei carabinieri di Nocera intitolata al tenente Pittoni - La nuova caserma dei carabinieri di Nocera Inferiore sarà intitolata al tenente Marco Pittoni, l’ufficiale ucciso da un bandito il 6 giugno del 2008 durante una rapina all’ufficio postale di Pagani. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nocera Nuova Sede Reparto