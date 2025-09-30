Nobile e Pollino cervesi sul tetto d’Europa

A Creta si parla romagnolo. I Campionati Europei di beach tennis, appena conclusi nell’isola greca e organizzati dalla Federazione ellenica con oltre 100 atleti da 17 nazioni, con i tornei Open, con i migliori giocatori europei al mondo, poi quelli giovanili riservati ad Under14 e Under18, maschile femminile e misto. A trionfare nell’Open femminile è stata la cervese ormai di lunghissima data – è nata a Bologna 30 anni fa – Nicole Nobile in coppia con la riminese Veronica Casadei. Le due azzurre, prime favorite del seeding hanno spazzato via le avversarie: 6-1, 6-0 alle inglesi Hussel-Madge, 6-1, 6-0 alle slovacche Ciganekova-Zalesakova, poi 6-1, 6-1 nei quarti alle spagnole Gomez-Martinez, 6-1, 6-0 in semifinale alle portoghesi Magalhaes-Tavares. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

