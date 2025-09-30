No Other Land Rai 3 sposta il film premio Oscar | la rassegna d’autore parte stasera tra le polemiche

Prime visioni e titoli da festival in prima serata: si parte stasera su Rai 3, ma il rinvio del documentario premio Oscar del collettivo israelo-palestinese riaccende il confronto sul ruolo editoriale della terza rete. E dell'indipendenza della RAI. Si apre stasera su Rai 3 con Open Arms il ciclo dedicato al cinema d'autore contemporaneo, con opere capaci di unire sguardo artistico e impegno civile, ma già è polemica. E forte. Nel cartellone dei film in programma, infatti, spiccava No Other Land, il documentario premiato agli Oscar 2025, che doveva andare in onda il 7 ottobre. Ovvero nel giorno del secondo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele: una data simbolo potente per la messa in onda in chiaro del film del collettivo israelo-palestinese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

