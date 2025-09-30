No Giunta sul caso Almasri per Nordio Piantedosi e Mantovano
Respinta la richiesta di autorizzazione a procedere con 13 voti contro 6
Caso Almasri: la Giunta fa muro, niente processo per i ministri - Caso Almasri, stop al processo per i ministri: la Giunta difende le decisioni del governo e accende le polemiche.
Caso Almasri, la Giunta della Camera dice no all'autorizzazione a procedere - No all'autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri nei confronti del guardasigilli Carlo Nordio, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario di Stato alla pres ...