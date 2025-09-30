No di Hamas al piano di Trump al-Haddad | Resistenza a oltranza
L'indiscrezione della Bbc sulla discussione in atto circa i propositi del presidente americano
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Hamas, colloqui per Gaza in stallo per piano ritiro Israele
Hamas dà l’ok al nuovo piano di Israele, Idf via da corridoio Morag
Trump: Hamas "pagherà all'inferno" se rifiuta piano di pace a Gaza
TRUMP: "SE HAMAS BOCCIA PIANO GAZA ESPIERA' ALL'INFERNO" Parlando ai generali convocati al Pentagono, Donald Trump ha minacciato Hamas che «espierà all'inferno» se respinge il suo piano per Gaza. «Hamas dovrà accettare e se non lo farà, sa
Gaza, Hamas: «Vicini ad accettare il piano di Trump». Donald: se dicono no espierà all'inferno, vincerà il Nobel chi non ha fatto nulla - Ostaggi liberi in 72 ore insieme a 250 prigionieri palestinesi, governo provvisorio per Gaza diretto da Usa e Blair, poi le condizioni per uno Stato: Netanyahu alla Casa Bianca
Lo spiraglio di Hamas. Valuta il piano, chiede garanzie ai paesi arabi. Trump: "Se dice no vedrà l'inferno" - Netanyahu, criticato duramente dall'estrema destra in patria, frena sul ritiro dell'Idf dalla Striscia e assicura che non ci sarà mai uno Stato palestinese.