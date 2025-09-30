No all’impianto di biometano La scelta del luogo è sbagliata
Sulla realizzazione di un impianto a biometano a Lagosanto che occuperà una superficie di quasi 90.000 metri quadri il primo cittadino laghese Cristian Bertarelli, collegato in video dalle 9,30 di stamane, cercherà di far comprendere ai componenti della conferenza dei servizi, come sia sbagliata la scelta del luogo dove dovrebbe sorgere. Cosa non le piace? "Premetto che sono favorevole all’utilizzo di fonti alternative, ma credo che realizzare un impianto a 30 metri da dove abitano una decina di famiglie e a 800 dal centro di Lagosanto sia un errore". Chi deve cambiare la possibilità di scelte così vicine ai centri urbani che, oltretutto, sottraggono terreni agricoli? "Il governo e la regione, ma spesso questi organismi non si confrontano con le legittime lamentele dei cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
