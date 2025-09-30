No alla barba capelli corti e niente pancia | l’identikit del soldato di Trump
(Adnkronos) – Capelli corti, barba in ordine, niente pancia. Così dovrebbe essere il prototipo del soldato – e in particolare del generale – degli Stati Uniti. A tracciare l'identikit del militare ideale è il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, che arringa centinaia di alti ufficiali a Quantico, in Virginia. Il segretario parla prima dell'intervento fiume del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: barba - capelli
