No alla barba capelli corti e niente pancia | l’identikit del soldato di Trump

Periodicodaily.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Capelli corti, barba in ordine, niente pancia. Così dovrebbe essere il prototipo del soldato – e in particolare del generale – degli Stati Uniti. A tracciare l'identikit del militare ideale è il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, che arringa centinaia di alti ufficiali a Quantico, in Virginia. Il segretario parla prima dell'intervento fiume del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

