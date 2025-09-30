"Il partito democratico ha negato un minuto di silenzio per Charlie Kirk durante il consiglio dell’Unione Reno Galliera". Lo denunciano Bruno Seidenari e Sara Mazzanti, rispettivamente capogruppo e consigliera di Fratelli d’Italia. "Nell’ultima seduta di giovedì scorso – spiegano Seidenari e Mazzanti – abbiamo proposto di fare un minuto di silenzio per ricordare Charlie Kirk, attivista statunitense brutalmente ucciso da un killer spietato durante un dibattito politico sul palco dello Utah Valley University. Alla proposta la capogruppo del Pd Barbara Giannerini, non accettando la proposta, proferiva parole forti e soprattutto fortemente antidemocratiche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "No al minuto di silenzio". Kirk, polemica in consiglio