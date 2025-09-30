No al minuto di silenzio Kirk polemica in consiglio
"Il partito democratico ha negato un minuto di silenzio per Charlie Kirk durante il consiglio dell’Unione Reno Galliera". Lo denunciano Bruno Seidenari e Sara Mazzanti, rispettivamente capogruppo e consigliera di Fratelli d’Italia. "Nell’ultima seduta di giovedì scorso – spiegano Seidenari e Mazzanti – abbiamo proposto di fare un minuto di silenzio per ricordare Charlie Kirk, attivista statunitense brutalmente ucciso da un killer spietato durante un dibattito politico sul palco dello Utah Valley University. Alla proposta la capogruppo del Pd Barbara Giannerini, non accettando la proposta, proferiva parole forti e soprattutto fortemente antidemocratiche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: minuto - silenzio
Bimba travolta e uccisa dal tir: “L’ho vista in sogno che giocava”. Un minuto di silenzio a scuola
Ore 16.58, il minuto di silenzio in via D'Amelio: Palermo non dimentica Paolo Borsellino e la sua scorta
Gallipoli: un minuto di silenzio per Andrea, luci spente alla festa di santa Cristina e palloncini bianchi
Un errore il minuto di silenzio per Charlie Kirk. Liberiamo l’aria? Sì, ma solo a parole @fanpiùattivi - facebook.com Vai su Facebook
ERBA, LA SINISTRA RIFIUTA IL MINUTO DI SILENZIO PER CHARLIE KIRK. LEGA GIOVANI: “VERGOGNA!” “Quanto accaduto nell’ultimo Consiglio Comunale, dove i consiglieri comunali di minoranza di centrosinistra hanno votato contro e non si sono alzati i - X Vai su X
Centro Ovest, minuto di silenzio per Kirk ma consiglieri di sinistra escono dall’aula - Scoppia un nuovo caso a Genova sul minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, l’attivista conservatore statunitense ucciso lo scorso 10 settembre durante un incontro alla Utah Valley University. Si legge su ligurianotizie.it
Reggio Calabria, gravissimo episodio in Consiglio Comunale: il PD nega il minuto di silenzio per Charlie Kirk con una clamorosa ammissione | VIDEO - Ha dell’incredibile, assurdo e grave quanto accaduto questa mattina nel corso del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, eccezionalmente a Palazzo Alvaro per via dei lavori all’Aula Battaglia di Palaz ... strettoweb.com scrive