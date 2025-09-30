No ad esclusione di Israele dalle competizioni da Fifa e Uefa nessuna riunione per adottare misure contro stato ebraico

All’interno della FIFA, il Consiglio non ha calendarizzato alcun punto relativo a un’eventuale esclusione di Israele dal percorso verso il Mondiale. Sul fronte europeo, la UEFA non ha convocato riunioni straordinarie, nonostante se ne discuta da settimane Né la FIFA né la UEFA hanno all’ordin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - No ad esclusione di Israele dalle competizioni, da Fifa e Uefa nessuna riunione per adottare misure contro stato ebraico

