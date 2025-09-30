Niente panettone per Tudor alla Juve è rivoluzione | cambio allenatore
Dopo il pareggio contro l’Atalanta il futuro di Igor Tudor sulla panchina bianconera è cambiato drasticamente: niente panettone per il tecnico croato. L’inizio di stagione della Juventus era stato accolto con entusiasmo: due vittorie nette nelle prime giornate avevano riacceso l’entusiasmo dei tifosi e fatto pensare a un campionato finalmente di vertice dopo anni di transizione. Anche il derby d’Italia contro l’ Inter, vinto con tre punti di peso, aveva regalato sensazioni positive, pur facendo emergere qualche crepa. Lì, infatti, si sono intravisti i primi segnali di una squadra ancora in cerca di certezze, segnali che sono diventati più evidenti nelle settimane successive. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: panettone - tudor
