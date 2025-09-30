Niente auto di notte e a oltre 5 chilometri da casa | il conducente sordo e ipovedente fa ricorso E vince

Milano, 30 settembre 2025 – Quei divieti hanno finito per frustrare “in radice l’esercizio del diritto alla mobilità, svuotando di significato la stessa attribuzione della patente”. Del resto, il conducente poteva guidare solo fino a 5 chilometri dalla sua abitazione; senza contare che gli era precluso l’uso della macchina in orario notturno e in autostrada. Ora, però, i paletti sono stati abbattuti dal Tar, che ha sentenziato che il conducente con disabilità può mettersi al volante a qualunque ora e su qualsiasi arteria. Il protagonista di questa storia è un uomo – titolare di un documento di guida di tipo B dal 1985 – che dal 2018 è affetto da sordomutismo e retinite pigmentosa, patologia ereditaria che nei casi più gravi può provocare anche la cecità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Niente auto di notte e a oltre 5 chilometri da casa: il conducente sordo e ipovedente fa ricorso. E vince

