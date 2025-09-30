Niente accordo allo studio Ovale gli Usa verso lo shutdown
Gli Stati Uniti andranno verso lo shutdown, previsto alla mezzanotte di domani. I leader del Congresso hanno lasciato un incontro nello Studio Ovale con Donald Trump senza raggiungere un accordo. L’ultima chiusura delle attività governative per l’esaurimento dei finanziamenti federali risale al 2019. Cosa è lo shutdown. Negli Usa l’inizio dell’anno fiscale è previsto per il 1 ottobre. Per quel giorno il Congresso deve approvare i piani di spesa sull’amministrazione dello Stato. Sarebbe una sorta, a maniche molto larghe, di Legge di bilancio italiana. Se non c’è questa intesa scatta lo shutdown, previsto dall’Antideficiency Act, con le attività governative non essenziali che subiscono un arresto dei finanziamenti (e quindi un arresto di fatto), fino a una nuova approvazione da parte del Congresso. 🔗 Leggi su Open.online
