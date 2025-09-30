Nicole Kidman rende ufficiale la fine del suo amore con Keith Urban chiedendo il divorzio
L'attrice, tramite i suoi legali, ha chiesto di porre fine al suo matrimonio con la star della musica con cui era sposata da 19 anni. I fan della coppia composta da Nicole Kidman e Keith Urban sembra debbano perdere ogni speranza di riconciliazione tra le due star: l'attrice ha infatti presentato la richiesta di divorzio. Solo un giorno fa era stata confermata la notizia che i due coniugi vivevano separati e, nelle ore successive, erano emerse delle indiscrezioni riguardanti i loro problemi. La fine del matrimonio di Nicole e Keith La testata americana People, tramite le sue fonti, ha ora pubblicato la notizia che, nonostante Nicole Kidman non volesse arrivare alla separazione e abbia lottato per salvare il matrimonio, l'attrice ha presentato ufficialmente i documenti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
