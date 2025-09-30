Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati. A riportare la notizia è stato il sito TMZ che ha citato fonti secondo cui i du e vivevano separati dall’estate appena passata e che la Kidman non voleva la separazione. L’attrice premio Oscar e il cantante country vincitore di quattro Grammy sono sposati dal giugno 2006 e hanno due figlie: Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14 anni. Le motivazioni della loro separazione non sono chiare. Anche se su People vengono citate fonti vicinissime alle due celebrità che parlano come di “separazione inevitabile” per molti “non più un segreto da tempo”. Secondo altre fonti i due vivono separati da almeno tre mesi, ma soprattutto che sia stata lei “ a fare di tutto per salvare il suo matrimonio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati: “Lei non voleva, ma era inevitabile. Ha fatto di tutto per salvare il suo matrimonio”