Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati | Lei non voleva ma era inevitabile Ha fatto di tutto per salvare il suo matrimonio
Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati. A riportare la notizia è stato il sito TMZ che ha citato fonti secondo cui i du e vivevano separati dall’estate appena passata e che la Kidman non voleva la separazione. L’attrice premio Oscar e il cantante country vincitore di quattro Grammy sono sposati dal giugno 2006 e hanno due figlie: Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14 anni. Le motivazioni della loro separazione non sono chiare. Anche se su People vengono citate fonti vicinissime alle due celebrità che parlano come di “separazione inevitabile” per molti “non più un segreto da tempo”. Secondo altre fonti i due vivono separati da almeno tre mesi, ma soprattutto che sia stata lei “ a fare di tutto per salvare il suo matrimonio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: nicole - kidman
Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2
Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2
Il designer georgiano saluta ufficialmente la maison con un défilé d'addio ricco di muse, star e volti noti. Da Nicole Kidman a Kim Kardashian
Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni #nicolekidman #keithurban #separazione #30settembre https://tgcom24.mediaset.it/spettacolo/nicole-kidman-keith-urban-separano_104119629-202502k.shtml… - X Vai su X
Una rapina, ostaggi e tensione alle stelle: nessuno è al sicuro! Un thriller diretto da Joel Schumacher con Nicolas Cage e Nicole Kidman. "Trespass", stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com Vai su Facebook
Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio. Ma la decisione l’ha presa lui - Keith Urban e Nicole Kidman si sono separati dopo 19 anni di matrimonio e 2 figlie insieme: ecco tutto quello che sappiamo ... Come scrive msn.com
Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 20 anni di matrimonio - Le ragioni della rottura restano misteriose, ma fonti vicine parlano di un progressivo allontanamento. Si legge su panorama.it