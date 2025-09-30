Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati dopo 20 anni
N icole Kidman e Keith Urban si sono separati dopo quasi 20 anni. La coppia di celebrità ha due figlie: Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14 anni. Le news relative alla separazione rimbalzano sui media americani, con ampio spazio su Tmz o su programmi tv come Good Morning America. L’attrice premio Oscar e il cantante country vincitore di quattro Grammy sono sposati dal giugno 2006. A riportare la notizia è stato TMZ, la coppia non è più unita dalla scorsa estate ed è stato il cantante a prendere la decisione di separarsi. Pare che la Kidman si sia opposta alla separazione e che la sua famiglia, in particolare la sorella Antonia, la starebbe aiutando in questo momento difficile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
