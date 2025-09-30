Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati dopo quasi 20 anni

È finito il matrimonio tra Nicole Kidman e Keith Urban. Lo riporta Tmz, citando fonti secondo cui la star di Hollywood e il cantante country vivevano separati già dall’inizio dell’estate. Non sono chiare le ragioni che hanno portato alla rottura che, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe voluta soltanto dall’artista neozelandese. «Ha acquistato una residenza a Nashville e vi si è già trasferito lasciando la casa di famiglia», spiega la stampa americana. La diva premio Oscar, dal canto suo, avrebbe fatto di tutto per salvare il matrimonio, prendendosi cura delle loro due figlie Sunday Rose e Faith Margaret, rispettivamente di 17 e 14 anni: «Ha tenuto unita la famiglia da quando Keith se n’è andato». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati dopo quasi 20 anni

