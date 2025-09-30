Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati dopo 19 anni di matrimonio

: la conferma è arrivata nelle ultime ore. A sostenerli in questa seppur dolorosa scelta c’è stata la famiglia, e in particolare la sorella della Kidman, Antonia. Secondo quanto trapelato, l’attrice non voleva separarsi e ha fatto di tutto pur di salvare il suo matrimonio e il loro percorso di vita insieme, come le nozze celebrate nel giugno del 2006 e la nascita delle figlie Sunday Rose e Faith Margaret. Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati. Stanno iniziando a circolare le prime voci dopo la rottura tra Nicole Kidman e Keith Urban: a quanto pare, i problemi della coppia non erano un segreto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati dopo 19 anni di matrimonio

