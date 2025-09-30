Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 20 anni insieme

L’amatissima attrice Nicole Kidman è sposata con il cantante Keith Urban da quasi vent’anni. La coppia ha due figli. Ora circolano voci secondo cui i due potrebbero decidere di porre fine al loro matrimonio, dopo essersi separati da un po’ di tempo. per saperne di più. Nicole Kidman e Keith Urban si sarebbero separati. Diverse fonti hanno rivelato a TMZ che la coppia vive separata “dall’inizio dell’estate”. Si dice che Nicole si stia prendendo cura dei due figli, “tenendo unita la famiglia in questo momento difficile da quando Keith se n’è andato”. Secondo alcune fonti, la separazione è unilaterale, avviata da Urban, poiché Nicole sarebbe contraria alla decisione e starebbe cercando di salvare il matrimonio. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 20 anni insieme

In questa notizia si parla di: nicole - kidman

