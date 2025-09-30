Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 20 anni insieme | Lei ha provato di tutto

Sarebbe giunto al capolinea l'amore tra Nicole Kidman e Keith Urban. Nelle ultime ore si stanno rincorrendo numerose voci riguardo una loro possibile separazione dopo 19 anni di matrimonio. L'attrice australiana e il cantante country, cittadino australiano e statunitense, erano legati dal 2006 e. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: nicole - kidman

Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2

Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2

Il designer georgiano saluta ufficialmente la maison con un défilé d'addio ricco di muse, star e volti noti. Da Nicole Kidman a Kim Kardashian

Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati: l’addio dopo 19 anni di matrimonio - X Vai su X

Una rapina, ostaggi e tensione alle stelle: nessuno è al sicuro! Un thriller diretto da Joel Schumacher con Nicolas Cage e Nicole Kidman. "Trespass", stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com Vai su Facebook

Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di nozze: «Lei non voleva, ha lottato per salvare il suo matrimonio» - L'attrice e il cantante, sposati dal 2006 e genitori di due figlie, secondo la stampa internazionale vivrebbero separati da inizio estate. Segnala vanityfair.it

Perché Keith Urban ha lasciato Nicole Kidman, la rabbia per le scene di sesso di lei: “Tra loro nessuna intimità” - L’attrice sta vivendo questo momento con grande dolore e spera di riuscire a tenere unita la sua famiglia. Da fanpage.it