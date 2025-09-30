Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 20 anni insieme | Lei ha provato di tutto

Sarebbe giunto al capolinea l'amore tra Nicole Kidman e Keith Urban. Nelle ultime ore si stanno rincorrendo numerose voci riguardo una loro possibile separazione dopo 19 anni di matrimonio. L'attrice australiana e il cantante country, cittadino australiano e statunitense, erano legati dal 2006 e. 🔗 Leggi su Today.it

nicole kidman keith urbanNicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di nozze: «Lei non voleva, ha lottato per salvare il suo matrimonio» - L'attrice e il cantante, sposati dal 2006 e genitori di due figlie, secondo la stampa internazionale vivrebbero separati da inizio estate. Segnala vanityfair.it

nicole kidman keith urbanPerché Keith Urban ha lasciato Nicole Kidman, la rabbia per le scene di sesso di lei: “Tra loro nessuna intimità” - L’attrice sta vivendo questo momento con grande dolore e spera di riuscire a tenere unita la sua famiglia. Da fanpage.it

