nicole kidman e keith urban si separano dopo 19 anni

Nashville, 30 settembre 2025 - Una separazione che fa rumore. Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati dopo ben 19 anni di matrimonio. La notizia è arrivata dai media americani, come il sito Tmz e il programma tv Good Morning America. Secondo alcune fonti, l’attrice e il cantautore starebbero vivendo separati già da alcuni mesi, ovvero da poco prima dell’inizio dell’estate. E a lasciare la casa della famiglia a Nashville, in Tennesse, sarebbe stato il cantautore. L'attrice australiana avrebbe provato a ricucire il rapporto senza però evitare la rottura definitiva. Nicole Kidman e Keith Urban si erano conosciuti nel 2005 a un evento a Los Angeles e da quel momento non si sono più lasciati tanto che a maggio 2006 era arrivato il fidanzamento ufficiale e un mese dopo era stato celebrato il matrimonio a Sydney, in Australia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
