Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio

30 set 2025

Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati. Secondo fonti vicine alla coppia, la scelta non sarebbe stata condivisa: l’attrice avrebbe cercato di salvare il matrimonio, mentre il cantante ha già lasciato la casa di famiglia a Nashville. 🔗 Leggi su Fanpage.it

nicole kidman keith urbanNicole Kidman and Keith Urban’s Pre-Split Relationship Timeline Is Full of Ups and Downs - Nicole and Keith were introduced in January 2005 by actor Geoffrey Rush at the G'Day LA gala ball, a Hollywood event honoring Australians in the entertainment business. Scrive cosmopolitan.com

nicole kidman keith urbanNicole Kidman and Keith Urban Have Separated After 19 Years of Marriage - Nicole Kidman and Keith Urban have separated after 19 years of marriage, People and TMZ report. Lo riporta msn.com

