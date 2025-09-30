Nicole Kidman e Keith Urban si lasciano dopo 19 anni di matrimonio
È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia che tra Nicole Kidman e Keith Urban è finito l'amore. Dopo 19 anni di matrimonio, l'attrice e il cantante se ne vanno ognuno per la propria strada. Fonti anonime sostengono che la separazione fosse inevitabile. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: nicole - kidman
Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2
Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2
Il designer georgiano saluta ufficialmente la maison con un défilé d'addio ricco di muse, star e volti noti. Da Nicole Kidman a Kim Kardashian
Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati: l’addio dopo 19 anni di matrimonio - X Vai su X
Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Nicole Kidman e Keith Urban si lasciano dopo 19 anni di matrimonio - È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia che tra Nicole Kidman e Keith Urban è finito l’amore. Da comingsoon.it
Perché Keith Urban ha lasciato Nicole Kidman, la rabbia per le scene di sesso di lei: “Tra loro nessuna intimità” - L’attrice sta vivendo questo momento con grande dolore e spera di riuscire a tenere unita la sua famiglia. Lo riporta fanpage.it