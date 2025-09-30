Nicole Kidman e Keith Urban dopo 19 anni di matrimonio si sono separati

Movieplayer.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La coppia, che si è conosciuta nel 2005, ha confermato l'indiscrezione e online sono emersi i primi dettagli della fine del loro amore. Nicole Kidman e Keith Urban, dopo 19 anni di matrimonio, hanno annunciato di essersi separati. I portavoce della coppia hanno confermato la notizia a Variety e online sono già emersi i primi dettagli sulla fine dell'amore tra l'attrice e la star della musica. La storia d'amore della coppia Il primo incontro tra Nicole Kidman e Keith Urban era avvenuto nel 2005 a un evento, il G'Day USA gala, che si era svolto a Los Angeles per promuovere l'Australia. Un anno dopo la coppia aveva confermato di aver iniziato una relazione e nel giugno 2006 si erano svolte le nozze a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

nicole kidman e keith urban dopo 19 anni di matrimonio si sono separati

© Movieplayer.it - Nicole Kidman e Keith Urban, dopo 19 anni di matrimonio, si sono separati

In questa notizia si parla di: nicole - kidman

Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2

Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2

Il designer georgiano saluta ufficialmente la maison con un défilé d'addio ricco di muse, star e volti noti. Da Nicole Kidman a Kim Kardashian

nicole kidman keith urbanNicole Kidman e Keith Urban divorziano, i motivi della separazione dopo 19 anni anni di matrimonio: «Ha deciso lui». L'ultimo messaggio - Dopo quasi vent'anni di matrimonio (19 a essere precisi), Nicole Kidman e Keith Urban hanno confermato la loro separazione. Riporta msn.com

nicole kidman keith urbanNicole Kidman e Keith Urban divorziano, i motivi della separazione dopo 19 anni anni di matrimonio: «Ha deciso lui» - Dopo quasi vent'anni di matrimonio (19 a essere precisi), Nicole Kidman e Keith Urban hanno confermato la loro separazione. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nicole Kidman Keith Urban