Nicole Kidman e il tentativo di salvare l’amore da favola con Keith Urban

Nashville, 30 settembre 2025 – È finito l’amore tra Nicole Kidman e Keith Urban. L’attrice australiana e il cantautore neozelandese (naturalizzato in Australia) si sono detti addio dopo 19 anni di matrimonio e due figlie. I motivi della separazione sembrano dipendere da lui perché, al contrario, lei – che in passato è stata legata anche a Tom Cruise – ha tentato di tenere unita la famiglia fino all’ultimo. Per il momento non c’è ancora una vera e propria ufficialità ma l’addio sembra definitivo e anche già assodato da qualche mese. Com’è nato l’amore. Nicole Kidman (Honululu, 20 giugno 1967) e Keith Urban (Whangarei, 20 ottobre 1967) si sono conosciuti nel gennaio del 2005 durante il G'Day, un evento di beneficenza hollywoodiano organizzato in onore degli australiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

