Nicole Kidman e il tentativo di salvare l’amore da favola con Keith Urban

Quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nashville, 30 settembre 2025 – È finito l’amore tra Nicole Kidman e Keith Urban. L’attrice australiana e il cantautore neozelandese (naturalizzato in Australia) si sono detti addio dopo 19 anni di matrimonio e due figlie. I motivi della separazione sembrano dipendere da lui perché, al contrario, lei – che in passato è stata legata anche a Tom Cruise – ha tentato di tenere unita la famiglia fino all’ultimo. Per il momento non c’è ancora una vera e propria ufficialità ma l’addio sembra definitivo e anche già assodato da qualche mese. Com’è nato l’amore. Nicole Kidman (Honululu, 20 giugno 1967) e Keith Urban (Whangarei, 20 ottobre 1967) si sono conosciuti nel gennaio del 2005 durante il G'Day, un evento di beneficenza hollywoodiano organizzato in onore degli australiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

nicole kidman e il tentativo di salvare l8217amore da favola con keith urban

© Quotidiano.net - Nicole Kidman e il tentativo di salvare l’amore da favola con Keith Urban

In questa notizia si parla di: nicole - kidman

Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2

Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2

Il designer georgiano saluta ufficialmente la maison con un défilé d'addio ricco di muse, star e volti noti. Da Nicole Kidman a Kim Kardashian

nicole kidman tentativo salvareNicole Kidman e il tentativo di salvare l’amore da favola con Keith Urban - L’attrice australiana e il cantautore neozelandese (naturalizzato in Australia) si sono detti addio dopo 19 anni di mat ... Come scrive msn.com

nicole kidman tentativo salvareNicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni: i motivi della rottura - Le indiscrezioni rivelano che la distanza e gli impegni professionali abbiano giocato un ruolo decisivo nella crisi. donnaglamour.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nicole Kidman Tentativo Salvare