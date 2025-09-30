Nicole Kidman e il tentativo di salvare l’amore da favola con Keith Urban
Nashville, 30 settembre 2025 – È finito l’amore tra Nicole Kidman e Keith Urban. L’attrice australiana e il cantautore neozelandese (naturalizzato in Australia) si sono detti addio dopo 19 anni di matrimonio e due figlie. I motivi della separazione sembrano dipendere da lui perché, al contrario, lei – che in passato è stata legata anche a Tom Cruise – ha tentato di tenere unita la famiglia fino all’ultimo. Per il momento non c’è ancora una vera e propria ufficialità ma l’addio sembra definitivo e anche già assodato da qualche mese. Com’è nato l’amore. Nicole Kidman (Honululu, 20 giugno 1967) e Keith Urban (Whangarei, 20 ottobre 1967) si sono conosciuti nel gennaio del 2005 durante il G'Day, un evento di beneficenza hollywoodiano organizzato in onore degli australiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: nicole - kidman
Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2
Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2
Il designer georgiano saluta ufficialmente la maison con un défilé d'addio ricco di muse, star e volti noti. Da Nicole Kidman a Kim Kardashian
Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati: l’addio dopo 19 anni di matrimonio - X Vai su X
IL CINEMA DI LARS VON TRIER: DOGVILLE Il grande cinema del geniale autore danese torna sul grande schermo in versione restaurata. Il primo appuntamento è DOGVILLE, con una straordinaria e inedita Nicole Kidman, e un incredibile cast interna - facebook.com Vai su Facebook
Nicole Kidman e il tentativo di salvare l’amore da favola con Keith Urban - L’attrice australiana e il cantautore neozelandese (naturalizzato in Australia) si sono detti addio dopo 19 anni di mat ... Come scrive msn.com
Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni: i motivi della rottura - Le indiscrezioni rivelano che la distanza e gli impegni professionali abbiano giocato un ruolo decisivo nella crisi. donnaglamour.it scrive