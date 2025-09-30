Nicole Kidman chiede il divorzio da Keith Urban Tmz | Lui avrebbe un' altra donna lei voleva salvare l’unione

Nicole Kidman ha chiesto il divorzio da Keith Urban dopo 19 anni di matrimonio e poche ore dopo dall’annuncio della separazione. Lo ha appreso Tmz tra voci secondo cui Urban «sarebbe già coinvolto con un’altra donna». Tmz scrive che Nicole e Keith si erano separati già in giugno, ma che lei voleva a tutti costi salvare il matrimonio, ma Keith non è stato d’accordo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

