Nicole Kidman chiede il divorzio da Keith Urban Tmz | Lui avrebbe un' altra donna lei voleva salvare l’unione
Nicole Kidman ha chiesto il divorzio da Keith Urban dopo 19 anni di matrimonio e poche ore dopo dall’annuncio della separazione. Lo ha appreso Tmz tra voci secondo cui Urban «sarebbe già coinvolto con un’altra donna». Tmz scrive che Nicole e Keith si erano separati già in giugno, ma che lei voleva a tutti costi salvare il matrimonio, ma Keith non è stato d’accordo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: nicole - kidman
Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2
Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2
Il designer georgiano saluta ufficialmente la maison con un défilé d'addio ricco di muse, star e volti noti. Da Nicole Kidman a Kim Kardashian
L’ultima apparizione pubblica di Nicole Kidman e Keith Urban risale a maggio 2025, sul red carpet degli “Academy of Country Music Awards”, dove apparivano sorridenti e complici #NicoleKidman #KeithUrban - X Vai su X
#R101News: Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio - facebook.com Vai su Facebook
Nicole Kidman chiede il divorzio da Keith Urban dopo 19 anni di matrimonio - La coppia viveva divisa già da alcuni mesi, anche se nella loro ultima apparizione pubblica, a maggio, apparivano complici e sorridenti ... Riporta corriere.it
Nicole Kidman chiede il divorzio da Keith Urban - Nicole Kidman ha chiesto il divorzio da Keith Urban dopo 19 anni di matrimonio e poche ore dopo dall'annuncio della separazione. Scrive msn.com