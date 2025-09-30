Nicole Kidman chi sono le figlie Sunday Rose e Faith Margaret
Nicole Kidman non è solo un’attrice talentuosa e pluripremiata ma è anche una madre orgogliosa. Anche se la vita non è stata sempre generosa con lei. Più volte ha parlato pubblicamente delle sue difficoltà nel diventare madre biologicamente: ha infatti dovuto fare i conti con degli aborti spontanei. Ben due avuti nel corso del lungo matrimonio con Tom Cruise, durato ben undici anni. Alla fine la coppia ha preferito adottare: nel 1992 è arrivata Isabella, nel 1995 Connor. Dopo il divorzio, Cruise ha ottenuto la custodia dei figli e Nicole non è riuscita a mantenere buoni rapporti con loro. I motivi restano avvolti nel mistero anche se pare che il fatto che Isabella e Connor siano diventati membri attivi della Chiesa di Scientology, religione da decenni seguita da Tom, li abbia spinti ad archiviare il legame con la madre. 🔗 Leggi su Dilei.it
