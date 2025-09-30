È finito l’amore tra Nicole Kidman e Keith Urban. Dopo 19 anni di matrimonio l’attrice premio Oscar e la star del country hanno deciso di separarsi. «Nicole ha combattuto fino all’ultimo per salvare il rapporto», ha dichiarato una fonte vicina a People. Ma la distanza, gli impegni e le pressioni hanno logorato il rapporto. La coppia si era sposata il 25 giugno 2006 a Sydney, in Australia. Dal loro amore sono nate due figlie: Sunday Rose (2008) e Faith Margaret (2010), tramite madre surrogata. Nicole Kidman story. guarda le foto Perché Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati dopo 19 anni. La rottura tra Nicole Kidman e Keith Urban non è nata da un evento improvviso, ma da un logoramento lento e silenzioso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Nicole ha combattuto fino all’ultimo per salvare il rapporto», ha detto una fonte vicina a People. Si erano sposati il 25 giugno 2006. Dal loro amore sono nate due figlie: Sunday Rose e Faith Margaret, tramite madre surrogata