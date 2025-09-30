Nicola Pisu la verità shock della madre | cosa sta succedendo davvero

Patrizia Mirigliani racconta il crollo emotivo del figlio Nicola Pisu e svela cosa si nasconde dietro il messaggio allarmante pubblicato da Nicola su Instagram. Cosa sta succedendo davvero nella vita di Nicola Pisu? Negli ultimi giorni, l’ex volto del Grande Fratello Vip ha scosso il web con un messaggio inquietante. Un post su Instagram che sembrava un addio. Poi, tutto cancellato. Ma il messaggio era chiaro: lasciare questa vita sembrava la scelta migliore. A fare chiarezza ci ha pensato sua madre, Patrizia Mirigliani, ospite da Caterina Balivo a “La Volta Buona”. E sì, le paure erano fondate. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Nicola Pisu, la verità shock della madre: cosa sta succedendo davvero

