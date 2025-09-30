Netanyahu | Truppe Idf rimangono in maggior parte Gaza

Riguardo al piano di Trump per porre fine alla guerra a Gaza, il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha affermato in un video postato sul social X: “Invece di permettere a Hamas di isolarci, abbiamo ribaltato la situazione e isolato Hamas. Ora tutto il mondo, compreso il mondo arabo e musulmano, sta facendo pressione su Hamas affinché accetti le condizioni che abbiamo posto insieme al presidente Trump: liberare tutti i nostri rapiti, sia vivi che morti, mentre l’IDF rimane nella maggior parte della Striscia “. Lo riportano i media israeliani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

