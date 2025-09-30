Benjamin Netanyahu respinge l'ipotesi di uno Stato palestinese. E annuncia che l'esercito israeliano afferma "rimarrà nella maggior parte della Striscia di Gaza". La dichiarazione è arrivata in mattinata attraverso un video pubblicato su Telegram in cui il primo ministro parla della visita negli Stati Uniti e dell'incontro con il presidente Donald Trump. "Abbiamo isolato Hamas", ha affermato Netanyahu. "Ora il mondo intero, compreso il mondo arabo e musulmano, sta facendo pressioni su Hamas affinché accetti le condizioni che abbiamo posto insieme al presidente Trump: rilasciare tutti i nostri rapiti - sia vivi che morti - mentre l'Idf rimarrà nella maggior parte del territorio". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Netanyahu shock: "No allo Stato palestinese. A Gaza prosegue l'occupazione"