Netanyahu | Nel colloquio con Trump non ho accettato uno Stato di Palestina | Le truppe restano nella maggior parte di Gaza
Il premier israeliano accetta la proposta Usa per la pace. Secondo i media, Hamas risponderà entro quache giorno. Von der Leyen: "Bene piano Trump, Ue pronta a contribuire". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: netanyahu - colloquio
Netanyahu di nuovo a colloquio da Trump
Mentre #Trump e #Netanyahu si incontrano alla Casa Bianca, è emerso che il presidente israeliano ha avuto un colloquio con l’emiro del #Qatar , durante il quale si sarebbe scusato per l’attacco a #Doha. Inoltre, il portavoce di #Hamas all’ester - X Vai su X
(Adnkronos) - All'Assemblea Generale dell'Onu oggi, venerdì 26 settembre, è il giorno di Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano è atterrato ieri a New York dove è stato raggiunto in hotel dall'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, e dal genero di Trump, J - facebook.com Vai su Facebook
Conflitti Netanyahu, 'con Trump non ho accettato Stato di Palestina' - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato di non aver accettato lo Stato palestinese nei colloqui con il presidente americano Donald Trump. Si legge su bluewin.ch
Netanyahu, 'l'Idf resterà nella maggior parte di Gaza' - All'indomani dell'annuncio del piano di Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede il ritiro graduale dell'Idf, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che l'esercito "r ... Come scrive msn.com