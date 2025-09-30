Netanyahu | Nel colloquio con Trump non ho accettato uno Stato di Palestina | Le truppe restano nella maggior parte di Gaza

Tgcom24.mediaset.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier israeliano accetta la proposta Usa per la pace. Secondo i media, Hamas risponderà entro quache giorno. Von der Leyen: "Bene piano Trump, Ue pronta a contribuire". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

netanyahu nel colloquio con trump non ho accettato uno stato di palestina le truppe restano nella maggior parte di gaza

Netanyahu: "Nel colloquio con Trump non ho accettato uno Stato di Palestina | Le truppe restano nella maggior parte di Gaza"

