Netanyahu | Nel colloquio con Trump non ho accettato uno Stato di Palestina | Israele | Trovati documenti che provano il legame della Flotilla con Hamas
Il premier israeliano accetta la proposta Usa per la pace. Secondo il quotidiano americano Politico, Hamas risponderà entro qualche giorno. Von der Leyen: "Bene piano Trump, Ue pronta a contribuire". Turchia: "Se necessario daremo assistenza alla Flotilla". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
