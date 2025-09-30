Netanyahu | L' Idf resterà nella maggior parte di Gaza non ho accettato Stato di Palestina Smotrich | Piano di Trump un miscuglio indigesto
Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che l'esercito "rimarrà nella maggior parte di Gaza". All'indomani dell'annuncio del piano di Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede il ritiro graduale dell'Idf, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che l'esercito "rimarrà nella maggior parte della Striscia". Netanyahu ha inoltre precisato di non aver accettato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
