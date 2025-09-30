Netanyahu | Con Trump nessun via libera a uno Stato palestinese
Sulla creazione di uno Stato palestinese, Netanyahu ha dichiarato inequivocabilmente ''assolutamente no, non è nell’accordo''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: netanyahu - trump
Terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora
Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora
Strette di mano e abbracci: l’arrivo di Netanyahu e la moglie alla Casa Bianca. L’incontro con Trump
Netanyahu quando ha detto che con il piano #Trump per #Gaza non c'è il via libera allo stato palestinese - X Vai su X
Netanyahu accetta il piano Trump in 20 punti per la Striscia di Gaza. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Trump, in conferenza stampa, al termine del bilaterale a Washington con il premier israeliano, costretto anche a chiedere scusa al Qatar. “Una - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu: "Con Trump nessun via libera a Stato palestinese" - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha escluso di aver dato il via libera a uno Stato palestinese durante i colloqui con il presidente Usa Donald Trump ... Da libero.it
Netanyahu si scusa con il Qatar per l’attacco a Doha, Trump: “Fiducioso di raggiungere un accordo su Gaza”Netanyahu si scusa con il Qatar per l’attacco a Doha, Trump ... - Il premier israeliano è a Washington per discutere il piano Usa per la tregua e il dopoguerra a Gaza. Lo riporta blitzquotidiano.it