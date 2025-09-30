Netanyahu | Con Trump nessun via libera a uno Stato palestinese

Imolaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla creazione di uno Stato palestinese, Netanyahu ha dichiarato inequivocabilmente ''assolutamente no, non è nell’accordo''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Strette di mano e abbracci: l’arrivo di Netanyahu e la moglie alla Casa Bianca. L’incontro con Trump

