Netanyahu | Con Trump nessun via libera a Stato palestinese
Gerusalemme, 30 set. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha escluso di aver dato il via libera a uno Stato palestinese durante i colloqui con il presidente Usa Donald Trump alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Netanyahu si scusa con il Qatar per l’attacco a Doha, Trump: “Fiducioso di raggiungere un accordo su Gaza”Netanyahu si scusa con il Qatar per l’attacco a Doha, Trump ... - Il premier israeliano è a Washington per discutere il piano Usa per la tregua e il dopoguerra a Gaza. Si legge su blitzquotidiano.it
Trump-Netanyahu: 72 ore per liberare gli ostaggi. Le scuse di Israele al Qatar (affinché medi con Hamas) - Il primo ministro israeliano e l'emiro qatarino hanno "accettato la proposta del presidente Trump d'istituire un meccanismo trilaterale per ... Segnala huffingtonpost.it