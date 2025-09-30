Netanyahu | Con Trump nessun via libera a Stato palestinese

Gerusalemme, 30 set. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha escluso di aver dato il via libera a uno Stato palestinese durante i colloqui con il presidente Usa Donald Trump alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

