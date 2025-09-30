Nessuna offerta per le Terme di Sciacca Schifani | Andiamo avanti con nuovi bandi

Nessuna offerta è arrivata alla Regione allo scadere del termine fissato per oggi alle 12 per la riqualificazione e la gestione degli impianti termali di Acireale, in provincia di Catania, e di Sciacca. "Prendiamo atto dell'esito - ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani -.

Terme Sciacca e Acireale, via libera alla ricerca di partner - Possono essere adesso avviate dall'assessorato delle Attività produttive le procedure di selezione di partner privati per la riqualificazione e il rilancio dei due complessi termali di Sciacca e ...