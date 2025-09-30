Il leader delle proteste dei giovani nepalesi Sudan Gurung ha dichiarato di voler concorrere alle prossime elezioni, che si terranno a marzo 2026. In un’intervista ad Al Jazeera ha spiegato che sta già mobilitando i simpatizzanti in giro per il Paese allo scopo di costruire “un movimento per il cambiamento” che non assomigli a un partito classico. Le intenzioni del movimento. La voce principale nell’agenda del movimento è la lotta alla corruzione. Poi hanno in progetto di stimolare il turismo e di rafforzare le relazioni con India e Cina, ma “senza interferenze esterne”. Gurung ha promesso che i Gen Z lotteranno “fino alla fine” per edificare un vero governo del popolo, dopo che sono stati “trascinati dentro la politica” da quegli stessi politici corrotti ed egoisti che volevano tenerli fuori per continuare a fare i loro comodi. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Nepal, leader dei manifestanti si prepara alle prossime elezioni. Accuse dal premier defenestrato