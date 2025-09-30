Neonato di 13 giorni morto al Policlinico i periti | Colpa di un' infezione ospedaliera

Sarebbe stato un batterio contratto in ospedale a causare la morte del piccolo Enea, deceduto il 28 dicembre 2022 al Policlinico di Bari a soli 13 giorni di vita. Secondo quanto riportato dall’Ansa, una relazione dei periti nominati dal Tribunale civile di Bari, nell’ambito di un accertamento. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il piccolo Enea, morto a 13 giorni a Bari: «Prese l'E.coli in ospedale». La verità da una nuova relazione - Dopo quasi tre anni emerge la verità sul piccolo Enea, il neonato di appena 13 giorni che morì a Bari il 28 dicembre 2022: secondo una relazione disposta dal Tribunale civile

Neonato morì a 13 giorni al Policlinico di Bari: "Stroncato da un'infezione ospedaliera" - Svolta nel caso del piccolo Enea, morto il 28 dicembre 2022 per un ceppo particolarmente aggressivo di escherichia coli: ad accertare le cause è una relazione

