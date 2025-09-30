Nelle Marche vince anche l’astensione incredibile l’emorragia di elettori

Le elezioni regionali nelle Marche hanno visto la riconferma di Acquaroli e del centrodestra al governo della regione dell’Italia Centrale. Premiata l’amministrazione della parte politica vicina a Giorgia Meloni, bocciata una coalizione di centrosinistra non molto coesa e che, anche a livello nazionale, vive contraddizioni sui temi. Tuttavia “Rainews” sottolinea il drammatico dato dell’astensionismo. Dal 1995, nelle Marche, dall’85% di elettori siamo scesi al 50%. Secondo l’ Istat, meno di una persona su due si informa sulla politica almeno una volta a settimana. Le Marche vedono un calo consistente degli elettori. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

