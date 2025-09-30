Matteo Ricci e i compagni di Flotilla de noantri ammainano la bandiera palestinese imbrattata in campagna elettorale usando Gaza per scaldare la piazza e non certo per aiutare i bambini. E nel giorno in cui Francesco Acquaroli, che ha fatto campagna elettorale parlando delle Marche e non della Palestina o di Israele, si conferma governatore della regione su cui Elly Schlein aveva scommesso per proclamare la spallata al governo, fortunatamente Donald Trump e Bibi Netanyahu, che avranno mille difetti ma sono pur sempre due leader di democrazie, provano a fare un accordo con Hamas sulla liberazione degli ostaggi del 7 ottobre, dimenticati dalla sinistra italiana e unico snodo per veder finire l'orrore nella Striscia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nelle Marche affonda il Gaza boy Ricci