Nelle Marche affonda il Gaza boy Ricci
Matteo Ricci e i compagni di Flotilla de noantri ammainano la bandiera palestinese imbrattata in campagna elettorale usando Gaza per scaldare la piazza e non certo per aiutare i bambini. E nel giorno in cui Francesco Acquaroli, che ha fatto campagna elettorale parlando delle Marche e non della Palestina o di Israele, si conferma governatore della regione su cui Elly Schlein aveva scommesso per proclamare la spallata al governo, fortunatamente Donald Trump e Bibi Netanyahu, che avranno mille difetti ma sono pur sempre due leader di democrazie, provano a fare un accordo con Hamas sulla liberazione degli ostaggi del 7 ottobre, dimenticati dalla sinistra italiana e unico snodo per veder finire l'orrore nella Striscia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: marche - affonda
La Flotilla affonda il Pd, che batosta le Marche e Trump: quindi, oggi…
La débâcle delle Marche, il “campo largo” affonda il centrosinistra
I risultati nelle Marche parlano chiaro. La flotilla voluta da Hamas affonda le speranze del Pd, la retorica su Gaza non paga. - X Vai su X
Tra le novità di Cheese 2025, il laboratorio della Regione Marche ha riportato al centro dell’attenzione il Casecc, formaggio che affonda le sue radici nella mezzadria e nella trasformazione domestica del latte residuo. Dopo due anni di lavoro congiunto t - facebook.com Vai su Facebook
Cerno: nelle Marche affonda il Gaza boy Ricci - Matteo Ricci e i compagni di Flotilla de noantri ammainano la bandiera palestinese imbrattata in campagna elettorale usando Gaza per scaldare la ... iltempo.it scrive
La Flotilla affonda il Pd, che batosta le Marche e Trump: quindi, oggi… - Il Pd ha annunciato che i suoi esponenti sulla Global Sumud Flotilla scenderanno non appena arriveranno al limitare del blocco navale israeliano. Scrive msn.com