S tasera martedì 30 settembre va in onda la terza puntata di Buongiorno mamma 3!. Ed è quella del giro di boa. A differenza delle prime due stagioni, infatti, quest'anno la serie con protagonista Raoul Bova occupa solo quattro prime serate di Canale 5. Le prime due stagioni ne contavano due in più. Stasera il via è previsto alle 21:45, al termine de La Ruota della fortuna. Raoul Bova e la modella Martina Ceretti, flirt o fango mediatico? Il legale dell'attore: «Con Rocío separati da tempo»

Nella terza puntata Guido e Agata, contraria alle nozze di lui, scoprono un inquietante segreto legato alla morte di Anna