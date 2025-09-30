Nella terza puntata Guido e Agata contraria alle nozze di lui scoprono un inquietante segreto legato alla morte di Anna

S tasera martedì 30 settembre va in onda la terza puntata di Buongiorno mamma 3!. Ed è quella del giro di boa. A differenza delle prime due stagioni, infatti, quest’anno la serie con protagonista Raoul Bova occupa solo quattro prime serate di Canale 5. Le prime due stagioni ne contavano due in più. Stasera il via è previsto alle 21:45, al termine de La Ruota della fortuna. Raoul Bova e la modella Martina Ceretti, flirt o fango mediatico? Il legale dell’attore: «Con Rocío separati da tempo» X Leggi anche › Le anticipazioni della terza stagione di “Buongiorno mamma!”, al via da stasera su Canale 5 Buongiorno mamma! 3: anticipazioni terza puntata, trama. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nella terza puntata Guido e Agata, contraria alle nozze di lui, scoprono un inquietante segreto legato alla morte di Anna

terza puntata guido agataA cinque anni di distanza dalla morte di Anna, emerge un segreto che può ribaltare la verità sull'incidente - Nella terza puntata Guido e Agata, contraria alle nozze di lui, scoprono un inquietante segreto legato alla morte di Anna ... Segnala iodonna.it

terza puntata guido agataBuongiorno mamma 3, anticipazioni terza puntata 30 settembre su Canale 5 - La fiction Buongiorno mamma 3 prosegue la sua corsa su Canale 5 con il terzo appuntamento stagionale. Si legge su napolike.it

