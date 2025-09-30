Nel suggestivo e magico Mulino di Peregallo il laboratorio per bambini Sfarfallando
A Briosco, nel suggestivo Mulino di Peregallo, domenica 5 ottobre 2025 alle ore 15 va in scena “Sfarfallando – tra prove di volo e colori”, un laboratorio creativo dedicato ai bambini all’interno del festival diffuso Lambrada 2025, che coinvolge i comuni di Arosio, Briosco, Carate Brianza. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: suggestivo - magico
Graduation Day UnivAQ 2025. È stato un momento magico. ? Grazie ai 250 neolaureati e neolaureate che hanno preso parte alla quarta edizione del Graduation Day UnivAQ. Ad accogliere i partecipanti, in questo suggestivo evento, sono stati il Rettore A - facebook.com Vai su Facebook