Nel suggestivo e magico Mulino di Peregallo il laboratorio per bambini Sfarfallando

Quicomo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Briosco, nel suggestivo Mulino di Peregallo, domenica 5 ottobre 2025 alle ore 15 va in scena “Sfarfallando – tra prove di volo e colori”, un laboratorio creativo dedicato ai bambini all’interno del festival diffuso Lambrada 2025, che coinvolge i comuni di Arosio, Briosco, Carate Brianza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: suggestivo - magico

Cerca Video su questo argomento: Suggestivo Magico Mulino Peregallo